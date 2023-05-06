7 мая в Прикамье начнется похолодание и пойдет мокрый снег

В Перми зацвела черемуха, а это верный признак похолодания. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Увы, с воскресенья, 7 мая, погода в Прикамье начнет резко портиться. Температура понизится, а в некоторых районах даже пойдет мокрый снег. Причиной этого станет арктический воздух с Баренцева моря. Похолодание уже охватило Европейскую территорию России, а осадки в виде мокрого снега наблюдались не только в Питере, но даже в Черноземье.

- Обильные осадки в виде дождя ожидаются уже 6 мая над северо-западными районами Пермского края, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. – В Перми температура днем еще поднимется до +22, но уже в ночь на воскресенье холодный фронт поступит и к нам.

Наиболее сильным похолодание будет на северо-западе региона, где днем температура будет не выше +5 и вероятны осадки в виде мокрого снега. На остальной территории ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12, в Перми до +10.

8 мая мокрый снег вероятен по всей северной половине края, здесь даже может установиться временный снежный покров 1-3 см. Минимальная температура воздуха утром 8 мая ожидается от -3… +1, а днем будет от +4 до +9 и преимущественно без осадков. В Перми температура поднимется не выше +7.

Самая холодная ночь ожидается 9 мая, температуры по краю опустятся до -5, в Перми до -2. Днем в День Победы будет малооблачно со слабым ветром, днем потеплеет до +8…+13 градусов.

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