В Перми с 6 мая перекроют улицу Лифанова

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мотовилихинском районе Перми улицу Лифанова закроют для движения транспорта. О перекрытии предупредили «Пермские тепловые сети». Оно продлится с полуночи 6 мая до 07:00 15 мая.

Фото: ПАО «Т Плюс»

Проезд в обе стороны на участке от улицы Анри Барбюса будет временно закрыт. Там проведут монтаж участка новой теплосети. Работы выполнят в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Модернизация тепломагистрали пройдет без отключения подачи тепла в дома.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Свердлова — Анри Барбюса — Ивановская — КИМ и Восстания — проспект Октябрят — Грибоедова.

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