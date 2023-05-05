В Пермском крае могут появиться центры реабилитации участников спецоперации

Фото: Правительство Пермского края

В Пермском крае совместно с профильными ведомствами и организациями предстоит разработать комплексную систему реабилитации участников спецоперации. Запуск таких проектов будет осуществляться на базе спортивных объектов в муниципалитетах края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил в Перми «Центр физической реабилитации М5» на ул. Металлистов, 5. С февраля этого года при поддержке Фонда Президентских грантов в нем проходят физическую реабилитацию участники и ветераны боевых действий.

Бывший участник спецоперации, директор центра Сергеем Шуткин рассказал главе региона о федеральная поддержке, которая позволила бесплатно оказывать участникам спецоперации пройти реабилитацию по международным стандартам на базе уже существующего фитнес-клуба и влиться в привычную жизнь. На эти цели в текущем году реабилитационный центр получил финансирование в 1 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей - из Фонда Президентских грантов, другую часть составило софинансирование из разных источников.

«Мы получили финансирование на бесплатную реабилитацию 30 бойцов. Сейчас у нас занимаются уже около 20 человек. Для того, чтобы присоединиться к проекту, человеку необходимо предоставить паспорт, а также документ, подтверждающий его участие в СВО – справка об участии или выписка из приказа. Затем с пациентом взаимодействует наш реабилитолог, который проводит осмотр, учитывает жалобы, ранения и травмы. После этого назначается месячный курс тренировок под контролем специалистов. Затем мы каждому выдает абонемент на шесть месяцев в наш фитнес-клуб, где человек занимается уже самостоятельно, но под присмотром опытных инструкторов», – пояснил директор центра.

Дмитрий Махонин и Сергей Шуткин также пообщались с пациентами реабилитационного центра. Один из них, бывший участник спецоперации Сергей Новоселов, поделился мнением о проекте. По его словам, он в нем занимается уже месяц, тренировки проходят три раза в неделю.

«Разминаю мышцы и провожу время на тренажерах, направленных на укрепление пресса. Проект мне очень нравится, специалисты и сотрудники уделяют нам должное внимание, все комфортно. Такой возможностью важно пользоваться. К этой инициативе отношусь крайне положительно и буду рекомендовать проект своим знакомым ребятам, которые вернутся из зоны СВО», - говорит Сергей Новоселов.

В свою очередь Дмитрий Махонин отметил, что прошедшие военные действия люди знают, на решение каких вопросов необходимо обратить внимание в первую очередь. По его словам, совместно с профильными ведомствами и организациями необходимо разработать комплексную систему реабилитации участников СВО.

Глава региона предложил на отдельном совещании рассмотреть возможность запуска таких проектов на базе спортивных объектов в муниципалитетах края. Кроме того, он порекомендовал Сергею Шуткину с данным проектом заявиться на участие в конкурсе Фонда грантов губернатора Пермского края.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber