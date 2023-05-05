Глава Перми Алексей Дёмкин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Фото: Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин 4 мая в торжественной обстановке встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда.

В самом начале встречи глава Перми отметил, что собравшиеся в этот день участники тех уже далеких событий отдали себя служению своей стране, прошли огонь войны и вынесли на своих плечах тяготы тыла.

«Благодаря вашей самоотверженности, героизму и несгибаемому характеру великий советский народ одержал Победу в самой страшной войне человечества. Каждый из вас обладает поистине бесценными опытом и знаниями. Для нас, наследников Победы, вы – пример храбрости, благородства, патриотизма. Благодарю за ваш подвиг и поздравляю с наступающим праздником – с Днем Великой Победы», - поздравил собравшихся ветеранов Алексей Дёмкин.

Участники встречи поделились историями из своей жизни во время войны. Среди них была и Надежда Коротаева, которая военные годы провела в блокадном Ленинграде.

«Я помню, как нам объявили, что началась война. Всю войну мы жили в детском саду в Ленинграде. При этом, даже в самое голодное время нас кормили и заботились о нас. Особенно тяжелым был 1942 год, но, несмотря на это, мы встречали Новый год и ждали праздника», - вспоминает Надежда Коротаева.

После торжественной части ветераны пели фронтовые песни, вспоминали свою боевую молодость. Они говорили о том, как важно сохранить связь поколений и передать современным школьникам всю правду о войне. По общему мнению всех собравшихся на встрече у главы Перми, сегодня очень важно говорить и не умалчивать о тех тяжелых временах детям – это должно воспитать подрастающее поколение настоящими патриотами.

В завершении кадеты Пермского кадетского корпуса вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейную банкноту и книгу, изданную специально к 300-летию Перми.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber