В Перми 6 мая пройдет официальное открытие мотосезона 2023

Фото: Мото мероприятия Перми и Пермского края / ВКонтакте

Официальное открытие мотосезона в Перми пройдет 6 мая. Десятки байкеров проедут по улицам города в одной организованной колонне.

Сбор участников и старт традиционной акции состоится у ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162Б). По сообщению организаторов акции Goodmoto59, сбор намечен с 12:00, начало движения - на 14:00.

В колонну допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие категорию «А» водительского удостоверения. Перед стартом будет проведен инструктаж сотрудниками ГИБДД.

Байкеры под рев моторов своих мотоциклов сделают круг и финишируют вновь у ТРЦ «Планета». Мотоколонна промчится по ш. Космонавтов, ул. Малкова, ул. Локомотивной, ул. Ленина, ул. Попова, ул. Революции, ул. Чкалова и ул. Мира.

Свой праздник пермские байкеры и их гости продолжат в Полазне.

На время акции открытия мотосезона 2023 в Перми возможно временное ограничение движения транспорта. (18+)

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