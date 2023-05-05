В Перми строительный кран нависает над детской площадкой

Фото: сайт Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

В Перми над детской площадкой дома по улице Монастырской, 46 нависает кран. Обеспокоенные жители обратились в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Она, прокурор Перми и прокурор Ленинского района города выехали по адресу для проверки.

Место строительства ограждено забором, за которым стоит кран, однако строительный груз он переносит прямо над детской площадкой. Жильцы дома боятся за своих детей и запрещают им гулять рядом с домом.

Уполномоченный по правам ребенка обратилась в Инспекцию государственного строительного надзора Пермского края и районную прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и принять необходимые меры.

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