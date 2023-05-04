В Перми за участие в онлайн-голосовании подарят велосипед «Кама»

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

В 2023 году у жителей Перми появилась замечательная возможность сделать свой город еще красивее и комфортнее с помощью онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Пермякам предлагается отдать свой голос за один из трех объектов. В их число вошли: долина реки Данилихи от ул. Моторостроителей, 21 до ул. Муромской, 32; Парк культуры и отдыха в Кировском районе - квартал между улицами Маршала Рыбалко, Сысольской и Липатова; сквер в 64-м квартале эспланады - территория за «Театром-Театром»).

В городской администрации пояснили, набравший наибольшее число голосов проект попадет в адресный перечень территорий для благоустройства на 2024 год.

У пермяков теперь есть отличный стимул для участия в онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале сообщил, что участники голосования смогут выиграть обновленные велосипеды «Кама»! Кроме того, будут разыгранны и другие ценные призы - слоты на Пермский марафон, футболки, сувенирную продукцию к 300-летию Перми, уникальные юбилейные банкноты, билеты в зоопарк и многое, многое другое.

«Один велосипед – хорошо, а три – лучше! Именно столько экземпляров обновленной «Камы» могут выиграть участники народного голосования за общественное пространство, которое преобразится в следующем году. Старт серийного производства обновленной версии легендарного пермского велосипеда проходил при большой поддержке губернатора Дмитрия Махонина. И особенно символично, что это произошло в этом году», – отмечает Алексей Дёмкин.

Стать участником онлайн-голосования очень просто. Для этого необходимо открыть платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», войти на сайт za.gorodsreda.ru, выбрать Пермь в разделе «Муниципальное образование или район» и отдать голос за один из объектов.

Для подтверждения участия в голосовании надо сделать скриншот странички со странички голосования, прикрепить его в сообщении под закрепленным постом в группе «Пермь Первая» в социальной сети во «ВКонтакте».

В настоящее время уже более 40 тыс. пермяков отдали свои голоса за объекты благоустройства. Голосование продлится до 31 мая. Призы найдут своих обладателей сразу после завершения онлайн-голосования.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru