В Перми начался первый этап противоклещевой обработки лесов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми стартовал первый этап противоклещевой обработки городских лесов. Всего от клещей обработают почти 700 гектаров леса. Это экологические тропы, парки и скверы, поляны, площадки для дрессировки собак, а также остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, дорожно-тропиночная сеть. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Обработка проводится с помощью специальной аппаратуры, которая позволяет обеспечить равномерное покрытие поверхности раствором. Используемый акарицидный препарат является безопасным для людей и животных. Завершить работы планируется до середины мая. Пермское городское лесничество рекомендует воздержаться от прогулок в лесу в этот период.

Напомним, в связи с наступлением теплой погоды период активности клещей в Перми и Пермском крае уже наступил. Пермякам советуют принимать меры предосторожности. Периодически внимательно осматривать открытые участки тела и одежду. А также использовать репелленты. В случае обнаружения клеща, его необходимо доставить в лабораторию для исследования.

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