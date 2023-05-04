В Пермском крае до 7 мая ввели ограничение на посещение лесов

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

В период с 3 по 7 мая на территории Пермского края ввели ограничение на посещение лесов. Это связано с установлением высокой пожарной опасности в регионе – 4 класса горимости. Об этом сообщили в краевом Министерстве природных ресурсов.

Ограничение действует на территориях Закамского, Пермского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств.

В период действия ограничений жителям и гостям Прикамья запрещено посещать леса. Также нельзя разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву. Разрешен только сквозной проезд по дорогам общего пользования. Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности.

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