В Перми у ТРК «СпешиLove» появитя сквер

Фото: 2ГИС

В Перми на участке рядом с ТРК «СпешиLove» планируют обустроить сквер. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на информацию, размещенную на сайте горадминистрации.

На публичных слушаниях обсудят вопрос внесения изменений в городские Правила землепользования и застройки, которые позволят построить сквер.

Отметим, что комплексным развитием участка у торгового центра занимается ООО «Горизонт». Компания намерена построить там жилой комплекс с предусмотренными в домах площадями для поликлиники и досугового центра, а также детсад на 312 мест.

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