В Перми для продления улицы Крисанова изымут участок под зданием в Данилихе

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Власти Прикамья планируют изъять для государственных нужд часть земельного участка по улице Крылова, 36. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте краевого правительства.

Согласно документу, общая площадь участка под зданием составляет 1739 кв. метров. Для строительства улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина потребуется 107 квадратных метров. В настоящее время на улице Крылова, 36 располагается шестиэтажное административное здание.

Напомним, продлить улицу Крисанова в Перми планируется на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. По проекту реконструкции, будет четыре полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта. А на пересечении с шоссе Космонавтов построят двухуровневую развязку. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 километра. Дорога позволит соединить Индустриальный район с центром Перми и разгрузить площадь у Центрального рынка.

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