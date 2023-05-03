В Пермском крае из магазина украли ящик для пожертвований участникам СВО

В социальных сетях появилось видеозапись с камеры наблюдения одного из продуктовых магазинов в Березниках. В магазин заходит молодой человек. Сначала рассматривает витрину, на глаза ему попадается прозрачный ящик для пожертвований участникам СВО. Видно, что в нем есть бумажные купюры и мелочь.

Парень огляделся, продавца в зале не было, взял ящик и вышел на улицу.

В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали, что проводят проверку по данному факту.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru