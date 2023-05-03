В Пермском крае из магазина украли ящик для пожертвований участникам СВО

В социальных сетях появилось видеозапись с камеры наблюдения одного из продуктовых магазинов в Березниках. В магазин заходит молодой человек. Сначала рассматривает витрину, на глаза ему попадается прозрачный ящик для пожертвований участникам СВО. Видно, что в нем есть бумажные купюры и мелочь.
Парень огляделся, продавца в зале не было, взял ящик и вышел на улицу.
В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали, что проводят проверку по данному факту.
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