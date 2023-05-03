В Вишерском заповеднике начинается сезон прогулок на речных трамваях

Увидеть красоты заповедника с реки можно на вот таком трамвае. Фото: Заповедник Вишерский.

В Пермском крае в Вишерском заповеднике открывается сезон прогулок на речном трамвае по Вишере. В этом году погода позволяет запускать рейсы раньше обычного.

- Ледоход на Вишере завершен, и мы решили начать «трамвайный» сезон раньше срока, - говорят сотрудники заповедника.

Желающих полюбоваться красотами реки и заповедными лесами в «Вишерском» всегда много, прогулки стоит бронировать заранее. Первые рейсы запланированы на 6, 7, 8 и 9 мая. В день будет по четыре рейса, маршрут до скалы Ветлан займет 1,5 часа.

Место посадки в речной трамвай: Пермский край, Красновишерский городской округ, пос. Набережный, берег реки Вишера, напротив здания по ул. Геологов, 1.

Забронировать можно по телефону: +7 (342) 279-12-99 или перейдя здесь.

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