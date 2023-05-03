На площади Трех столетий установят стелу в честь фестиваля «Оружие Победы»

Фото: Дмитрий Махонин / Telegram

На площади Трех столетий возле речного вокзала в Перми планируют установить памятную стелу. С такой инициативой вышли «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Стела будет посвящена фестивалю «Оружие Победы», а также оборонным предприятиям города. Основу стелы составят два артиллерийских ствола гаубицы «Мста-Б». Эту пушку сейчас активно использует российская армия в ходе СВО.

Также на площади появятся пешеходная зона, скамейки и много зелени. Это будет еще одно место для отдыха и прогулок, оно свяжет набережную и пространство завода им. Шпагина. Завершить капремонт территории планируется до конца мая.

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