Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 3 мая к 08:00 первые затруднения движения транспорта в 7-9 баллов фиксируют в Балатово: на ш. Космонавтов от Западного обхода до развязки с ул. Промышленной, ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов, а также на ул. Леонова - от Южного обхода до ул. Промышленной, от ул. Чердынской до ул. Свиязева.

В Мотовилихе затруднения в движении есть в районе перекрестка ул. Грибоедова и ул. Уинской, а также ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской.

В Свердловском районе есть трудности в движении на ул. Чкалова на перекрестке с ул. Куйбышева. В ближайшее время может появиться пробка на ул. Героев Хасана перед автоцентром «Форвард Авто». В сторону ул. Куйбышева встал автомобиль на «аварийке».

Постепенно начинает скапливаться транспорт в Камской долине при движении к Коммунальному мосту. Затор в 6-7 баллов на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора, а также на дороге Дружбы после ж/д перехода.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города удовлетворительная, туман – около 18 км. Температура воздуха в этот час +14 градусов. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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