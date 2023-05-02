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НовостиОбщество2 мая 2023 12:48

В Перми 2 мая затопило Комсомольский проспект

Причиной стал порыв водопровода
Екатерина Оборина
Фото: Татьяна Соломенникова

Фото: Татьяна Соломенникова

Днем во вторник, 2 мая, в Перми затопило Комсомольский проспект и улицу Куйбышева. Вода бежит на проезжей части и по тротуарам. Машины вынуждены ехать по большим лужам.

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье», произошел порыв водопровода в районе Компроса и улицы Смирнова. Из-за коммунальной аварии часть жителей Индустриального и Свердловского районов города остались без воды.

В настоящее время проводится обследование сети водопровода и локализация утечки на улице Белинского.

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