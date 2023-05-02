В Прикамье приставы принудительно госпитализировали двух больных туберкулезом

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае судебные приставы помогли медикам с принудительной госпитализацией двоих больных туберкулезом.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, 65-летний пермяк с открытой формой заболевания должен был проходить лечение в стационаре. Но он отказывался. Через суд медработники добились принудительной госпитализации пациента.

Судебным приставам пришлось несколько раз прийти домой к больному, чтобы его застать дома. В результате, пациента удалось доставить в фтизиопульмонологический медцентр. Там ему предстоит пройти длительное лечение.

Не желал добровольно лечиться от туберкулеза легких и 33-летний житель Гайнского округа. На требования участкового врача-фтизиатра явиться на прием молодой человек не реагировал, медобследования не проходил. Его принудительной госпитализации также удалось через суд.

Приставы, соблюдая требования индивидуальной защиты, доставили пациента в стационар в Кудымкар. Лечиться от инфекционного заболевания ему предстоит около четырех месяцев.

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