В Перми 6 и 7 мая десятки домов останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор-Прикамье» предупредили об отключениях воды в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми. Причина — ремонтные работы.

С 09:30 6 мая до 09:30 7 мая воды не будет по следующим адресам:

- ул. Волгодонская, 12, 14, 16, 18, 20; + ЦТП;

- ул. Ушакова, 49, 53, 57/1, 57/2, 57/3, 61;

- ул. Капитанская, 54, 54а, 56, 56а;

- ул. Каляева, 35а — это детский сад.

Также с 10:00 6 мая до 10:00 7 мая без воды останутся дома по адресам:

- Васнецова, 11а;

- ул. Кабельщиков, 101а, 101, 93, 95а, 99, 101;

- ул. Васнецова, 3, 5, 7, 9 (детсад), 11, 13, 7/1 (магазин);

- ул. Луговского, 132, 132а, 140;

- ул. Кабельщиков, 126, 136.

Жителей просят заранее запастись водой на время отключения.

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