Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 2 мая к 08:00 первые затруднения движения транспорта в 7-9 баллов фиксируют в микрорайоне Вышка-1 при подъезде к пл. Восстания со стороны улиц Огородникова, Мостовой, Соликамской и Фокинской.

Еще одна точка «кипения» в Мотовилихе на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской.

Перед въездом на Коммунальный со стороны Камской долины формируется затор – транспорт скапливается перед ул. Борцов Революции.

Есть сложности на ш. Космонавтов от ул. Крисанова до ул. Плеханова, а также при движении в двух направлениях от Западного обхода до ул. 6-й Водопроводной в районе автоцентра «My car». Движение сковала пробка в 9 баллов на ул. Леонова перед выездом на ш. Космонавтов.

Традиционно для утра медленное движение на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

Пробка формируется на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора, а также на дороге Дружбы после ж/д перехода.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 2 мая сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города хорошая – около 27 км. Температура воздуха в этот час +12...+14 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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