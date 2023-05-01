В Пермском крае пятые сутки ищут 23-летнего парня с армейским жетоном на шее

Фото: Регион59

23-летний Иван Якутов пропал еще 27 апреля. В последний раз его видели в Соликамске около развлекательного центра «Чайка», примерно в 22 часа. С тех пор его местонахождение неизвестно¸ сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Если вы видели Ивана или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию по телефону 102 или Единую диспетчерскую службы по номеру 112.

Приметы Ивана Якутова: рост 190 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, собранные в хвост на затылке.

Был одет в темно-зеленую куртку, голубые джинсы, темные кроссовки. На шее носит армейский жетон, с собой был черный рюкзак.

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