В Пермском крае в разгар весны прошел сильный снегопад

Фото: группа ВК "Подслушано Ныроб", автор Светлана Садова

Жители севера Пермского края делятся в сети фотографиями снега, который завалил улицы 30 апреля. Сильный снегопад прошел из-за холодного фронта, образовавшегося между двумя антициклонами.

Но прощальный привет зимы будет недолог. Уже завтра, 2 мая тропический воздух со Среднего Поволжья обогреет Пермский край.

- Везде, за исключением северо-западных районов Прикамья 2 и 3 мая станут самыми теплыми днями с начала года,- сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. - Температура воздуха достигнет +21..+26 , в Перми до +25 . При этом на северо-западе края ожидаются дожди и будет прохладнее.

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