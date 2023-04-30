В Перми 1 мая ко Дню весны и труда пройдет митинг-концерт

Первомай в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничная программа митинга-концерта начнется в Парке им. Горького 1 мая в 11:00 и продлится до 13:00.

Со сцены центральной площадки парка выступят пермские творческие коллективы и артисты объединения «ПермьКонцерт». Зрителям свои музыкальные номера представят ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбль «Воскресение», популярный музыкант-балалаечник Андрей Киряков, солисты Мария Савостина, Владимир Печенкин и Олег Костыря.

Кроме того, в эти два часа хорошего настроения уместятся танцевальные, инструментальные и вокальные номера народного и эстрадного жанров.

Лозунгом праздника в этом году станет «Солидарность трудящихся – единство страны!».

Праздничные мероприятия ко Дню весны и труда будет предварять митинг трудящихся, который организует Пермский крайсовпроф. Вход свободный. (0+)

В администрации Перми напомнили, что на период подготовки и проведения праздника в Парке им. М. Горького с 00:00 по 13:00 1 мая будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Краснова от Комсомольского пр. до ул. Сибирской, а также Комсомольском пр. от ул. Революции до ул. Краснова.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru