В Кунгурском районе на проселочной дороге нашли тело погибшего мотоциклиста

Фото: Источник КП-Пермь

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Комсомолке» о смертельной аварии в Кунгурском районе. Вечером 29 апреля, предположительно, между 18:00 и 19:00 на проселочной дороге между населенными пункатами Шарташи и Новая деревня гуляющие дети обнаружили опрокинутый мотоцикл «Урал» и лежащее рядом с ним тело мужчины без признаков жизни.

Судя по всему, водитель на большой скорости не справился с управлением на гравийной дороге и его тяжелый мотоцикл с коляской ушел в занос. Мужчина до приезда полиции скончался на месте аварии.

В ГУ МВД по Пермскому краю, уточнили обстоятельства произошедшего ДТП. Вчера, 29 апреля, около 20:00 примерно в 700 метрах от дома №30 на ул. Строителей деревни Шарташи двигался мотоцикл «Урал» с боковым прицепом под управлением мужчины 1962 года рождения. Водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП он получил смертельную травму.

Полицией устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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