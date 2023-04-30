В Пермском крае перевернулась иномарка с пятью людьми в салоне

Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

Ранним утром 30 апреля в Кунгурском районе на проселочной дороге между селом Ленск и поселком Бымок 33-летний водитель Toyota не справился с управлением, и машина несколько раз перевернулась.

В салоне, кроме водителя, находились еще четверо человек - трое мужчин и девушка. Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с сиутацией, водителя и еще одного пассажира увезли в больницу. Двое других мужчин серьезно не пострадали. Девушку сперва тоже отпустили домой, но там ей стало плохо, она вызвала скорую и ее тоже увезли в больницу. Водитель иномарки находится в тяжелом состоянии.

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