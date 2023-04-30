В Перми с 1 мая начнут работу речные трамвайчики

Фото: Речной трамвайчик Пермь / ВКонтакте

В Перми с 1 мая начинается навигация 2023 для малого пассажирского флота. В рейсы начнут отправляться речные трамвайчики.

От Речного вокзала в Перми ежедневно начнут отправляться прогулочные рейсы по Каме. Для прогулок будут использоваться теплоходы «Москава-210» и «Москва-42», «Алмаз».

Первый прогулочный рейс отправится по маршруту 1 мая в 11:00, а затем каждые два часа до 19:00. В последующие дни, 2, 3 и 4 мая, отправление трамвайчиков от речного вокзала - 13:00, 15:00 и 17:00. Билеты можно купить в кассе у причала №4 или на сайте речнойтрамвайчик.рф Стоимость поездки на одного взрослого человека от 450 рублей, детей до 11 лет – от 150 рублей, пенсионеров старше 60 лет – от 260 рублей. Детей до 3 лет на борот трамвайчика пустят бесплатно!

Отправление теплоходов будет осуществляться с причала №5, вход через терминал на причале №4.

Кроме того, с 1 мая поэтапно до 13 мая на реках Пермского края стартуют пассажирские перевозки по маршрутам: Пермь-Заречный-Пермь, Березники-Быстрая-Березники, Старые Ляды-Куликово-Старые Ляды, Сылва-Троица-Сылва.

Теплоход по маршруту Пермь-Заречный-Пермь начнет работу с 4 мая, он будет работать по понедельникам и четвергам. Отправление из Перми в 08:00. Стоимость проезда до Заречного составляет 371 рубль, Краснокамска – 233 рубля, Усть-Качки – 297 рублей. Срок действия маршрута – по октябрь 2023 года.

Речники также готовятся к запуску нового маршрута от Речного вокзала в Перми до Краснокамска с заходом в микрорайон Закамск.

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