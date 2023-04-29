С 1 мая в Перми восемь автобусов сменят маршруты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько маршрутов общественного транспорта в Перми изменятся с 1 мая.

Для автобуса №24 по пути из центра города появится дополнительная остановка «Микрорайон Энергетик». Жителям больше не придется делать дополнительную пересадку при поездках из центра.

На маршруте №53 по воскресеньям появится дополнительный рейс в 05:40 от остановки «10-й Микрорайон». Также автобус №73 в выходные начнет выезжать от остановки «Январский» в 06:00 и в 06:23 и от остановки «Заозерье» в 06:13.

Автобусы №8, 45, 50, 62, 63 при завершении работы или следовании на обед будут останавливаться на «Улице Солдатова». Так они будут проходить по всему кольцу, доставляя пассажиров до нужных остановок.

Кроме того, 2 мая будет увеличено количество отправлений автобусов №45.

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