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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 17:28

В Перми произошел пожар на территории «Мотовилихинский заводов»

Загорелась трансформаторная будка
Лела Минадзе
Фото: Плохие новости Пермь

Фото: Плохие новости Пермь

В Перми 29 апреля на территории ПАО «Мотовилихинские заводы» произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП поступило в 20:08. В тушении принимали участие 37 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Оказалось, что загорелась трансформаторная будка.

Пожар удалось полностью потушить в 20:40.

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