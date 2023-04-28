C начала сезона клещи покусали 440 жителей Прикамья

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С начала сезона в медучреждения региона обратились 440 человек, пострадавших от клещей. В их числе 107 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Пермского края.
Больше всего случаев в Перми — 69, Чайковском городском округе — 57 и Пермском районе — 56. В 179 случаях клещи присасывались на дачах и садах, 127 — на придомовых территориях частного сектора, 65 — в лесах, 69 — в других зонах.
По результатам лабораторных исследований, 25% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом и 0,7% — энцефалитом.
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