В ходе СВО погиб 39-летний боец из Прикамья

Фото: соцсети Андрея Родыгина

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Вячеслав Вдовин из Кизела. Ему было 39 лет. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил глава Кизела Андрей Родыгин.

Прощание с бойцом состоится 29 апреля в 12:00 в местном Дворце культуры по улице Советской.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава!

Светлая ему память!», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65