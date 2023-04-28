В ходе СВО погиб 39-летний боец из Прикамья

Фото: соцсети Андрея Родыгина
В ходе специальной военной операции на Украине погиб Вячеслав Вдовин из Кизела. Ему было 39 лет. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил глава Кизела Андрей Родыгин.
Прощание с бойцом состоится 29 апреля в 12:00 в местном Дворце культуры по улице Советской.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава!
Светлая ему память!», — говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65