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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:31

В ходе СВО погиб 39-летний боец из Прикамья

С ним простятся в родном городе
Лела Минадзе
Фото: соцсети Андрея Родыгина

Фото: соцсети Андрея Родыгина

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Вячеслав Вдовин из Кизела. Ему было 39 лет. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил глава Кизела Андрей Родыгин.

Прощание с бойцом состоится 29 апреля в 12:00 в местном Дворце культуры по улице Советской.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава!

Светлая ему память!», — говорится в сообщении.

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