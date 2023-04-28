В администрации Перми перераспределили полномочия после сокращения должности Виктора Агеева

Администрация Перми Фото: Павел Шатров

Глава администрации Перми Алексей Дёмкин на недавнем заседании гордумы объявил о решении продолжить работу по сокращению числа своих заместителей. В отставку был отправлен Виктор Агеев, который курировал функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием».

Подведомственные полномочия сокращенного замглавы перераспределены между другими заместителями Алексея Дёмкина.

Первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин продолжит курировать вопросы транспорта и финансов; руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских в статусе исполняющего обязанности заместителя главы администрации - общественные связи и безопасность; Алексей Грибанов - социальный блок.

Остальные обязанности между заместителями Алексея Демкина перераспределены следующим образом: в полномочия Игоря Субботина теперь входят вопросы сферы ЖКХ, жилищные отношения и капстроительство; Дмитрия Галиханова – городское хозяйство и экология; Ольги Андриановой - развитие территории, земельно-имущественные отношения, экономика и промышленная политика.

Уменьшение аппарата чиновников городской администрации началось с 2021 года, оно проводится в целях оптимизации затрат на содержание городских чиновников. Сейчас у главы администрации вместо девяти заместителей осталось только шесть.

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