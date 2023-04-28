Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 28 апреля к 08:00 первые затруднения движения транспорта в 6-7 баллов есть на дорогах Индустриального района: ш. Космонавтов от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова, ш. Космонавтов от Западного обхода до ул. Промышленной и в обратном направлении от кольца у ТЦ «Леруа Мерлен» до ул. Оверятской, ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

В центре города фиксируется затор на кольце Колхозной площади от ул. Революции к ул. Пушкина, на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Луначарского.

Пробка формируется на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора.

Первое ДТП зафиксировали перед пл. Восстания при въезде с ул. Соликамской.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города удовлетворительная из-за легкой дымки – около 10 км. Температура воздуха в этот час около +3…+5 градусов. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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