Дмитрий Махонин встретился в бункере с участниками спецоперации и волонтерами

Фото: Сайт Правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на площадке музея-бункера 52-й ракетной дивизии в ЗАТО Звездный сегодня встретился с участниками спецоперации и волонтерами поселка.

Побывавшие в зоне спецоперации бойцы задали главе региона интересующие их вопросы. Многие их них касались положенных денежных выплат и льготах, условий военной службы по контракту. Также они рассказали о своей службе в зоне спецоперации, о поддержке со стороны родных и простых жителей Пермского края.

Доброволец Михаил Мялицын почти полгода участвовал в спецоперации. Он поделился впечатлениями о роли поддержки с родной земли для бойцов.

«Когда читали письма от ребятишек, на душе сразу становилось хорошо. Никогда не забуду, как нам прислали связанные бабушками варежки – очень согрели, и я их не снимал, пока была холодная погода», - делится Михаил.

В ходе встречи Алексей Большаков рассказал, что по прошествии времени часть вопросов, волновавших участников спецоперации, уже удалось решить. В поступавших с родины гуманитарных грузах было все самое необходимое.

«Я очень горжусь жителями Прикамья. В нашем подразделении было много пермяков, и практически все остались до конца. Недостатка в патриотах в крае нет», – с гордостью говорит Алексей.

Руководитель волонтерского движения Наталья Писаревская рассказала об организации на базе средней школы ЗАТО Звездный гуманитарной работе, в которой принимают участие не только учителя, родители и обучающиеся, но и все жители поселка.

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