В Перми на улице Солдатова автобус сбил мальчика на велосипеде

Фото: ЧП и ДТП Пермь / ВКонтакте

В Свердловском районе Перми автобус маршрута 11Т сбил велосипедиста, сообщили очевидцы в соцсетях. Авария произошла вечером в среду, 26 апреля, на улице Солдатова. Подробности произошедшего рассказали в ГИБДД.

– Около 19.00 часов автобус Mercedes под управлением водителя 1977 года рождения ехал со стороны улицы Куйбышева в направлении Серебрянского проезда. При проезде на нерегулируемом перекрестке водитель совершил наезд на несовершеннолетнего 2011 года рождения, - сообщили в пермской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, мальчик без сопровождения взрослых ехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись.

В результате ДТП, ребенок получил травму ноги. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства случившегося.

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