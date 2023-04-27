В Перми главного бухгалтера организации осудили за хищение денег

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главного бухгалтера одной из организаций Перми наказали за мошенничество. Ее признали виновной в трех преступлениях, рассказали в прокуратуре Пермского края.

В 2020 и 2021 году женщина обманом переводила себе деньги, пользуясь служебным положением и доверием руководства. Средства ей якобы нужны были для выезда в служебные командировки.

Бухгалтер похитила 300 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. В результате Свердловский районный суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей и взыскал с нее сумму ущерба.

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