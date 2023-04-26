В Перми ремонт тротуаров на улице Сибирской завершится к 15 мая

Фото: Алексей Демкин / Telegram

В Перми продолжается капитальный ремонт одной из центральных улиц города – улицы Сибирской. Работы ведутся на участке от Монастырской до Пермской. Сейчас ведется прокладка коммуникаций и укладка плитки. Закончить ремонт тротуаров здесь планируется к 15 мая. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале.

По его словам, ремонтные работы идут в полную силу на обеих сторонах дороги. К 1 мая подрядчику необходимо закончить ремонт входной группы Театрального сада, в том числе парковки.

Напомним, масштабный ремонт улицы Сибирской стартовал в 2022 году. Он разделен на несколько этапов. Первый – затронет участок от Монастырской до Пермской, а второй – от Пермской до площади Карла Маркса.

Перечень работ включает обновление проезжей части, укладку тротуарной плитки на пешеходной части, благоустройство газонов. А еще на улице полностью заменят кабельную канализацию, установят новые опоры освещения со светильниками.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65