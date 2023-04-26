В Пермском крае под запрет попали самые популярные места для рыбалки

Рыбалка в Пермском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 марта 2023 года вступили новые правила рыболовства, утвержденные приказом Минсельхоза России №695. В нем впервые появился «Перечень нерестовых участков», где в период нереста полностью запрещен любой лов рыбы.

В Пермском крае в него вошли почти 100 таких участков. Многие их них пользуются большой популярностью среди многих рыбаков. В перечне указаны названия участков и их географические координаты.

Для любителей рыбалки будет неприятным сюрпризом полный запрет на ловлю рыбы, к примеру, в Тулвенском, Косьвинском, Иньвенском, Обвинском, Нытвенском, Сылвенском и Сайгатском заливах.

На водоемах Пермского края нерестовый запрет на ловлю рыбы в пределах административных границ региона вступил в действие с 15 апреля по 15 июня; в Воткинском водохранилище – с 1 мая по 10 июня; в Камском водохранилище с 5 мая по 15 июня.

Продолжает действовать круглогодичный запрет на любой лов рыбы в 2 км ниже плотин Камской ГЭС в Перми и Воткинской ГЭС в Чайковском.

Вне мест нерестовых участков разрешается осуществление любительского рыболовства одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более двух штук у одного рыбака. Кроме того, с этого года «тройник» и «двойник» теперь будут считаться одним крючком.

С новыми правилами рыболовства в Пермском крае, полным «Перечнем нерестовых участков» можно познакомиться на сайте Волго-Камского управления Росрыболовства.

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