За 2022 год Пермский край принял 818,5 тысяч туристов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году Пермский край принял рекордное количество туристов. По данным Росстата, в прошлом году Прикамье посетили 818,5 тысяч человек из других регионов. По сравнению с 2021 годом объем туристического потока вырос на 13%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным краевого Минтуризма, Пермский край также побил рекорд по еще одному показателю. Это количество ночевок гостей, путешествующих по территории региона. В среднем каждый турист, который приезжал в Прикамье, проводил 4,5 ночи. Тогда как в Татарстане - 3,2 ночи, а по Приволжскому федеральному округу – 4,0.

Также в прошлом году в Пермском крае увеличилось число гостиниц и отелей. Кроме того, значительный рост зафиксирован и по объему оказанных платных услуг в сфере гостеприимства. Всего за прошлый год пермские организации туриндустрии оказали услуги на общую сумму 10,5 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в предыдущем 2021 году.

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