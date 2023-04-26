В Прикамье огонь охватил машиностроительный завод

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Чайковском 25 апреля произошел пожар в машиностроительном заводе «Точмаш» по улице Декабристов. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 11:50. Полностью потушить огонь удалось в 13:06. «К моменту прибытия первых подразделений на двух основных автоцистернах горение происходило по всей площади деревянной обрешетки кровли кирпичного здания цеха», — уточнил начальник 11-го пожарно-спасательного отряда Тахир Тимергалеев.

Оказалось, что горел бывший цех. Площадь пожара составила 320 квадратных метров. В тушении были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства и причины ЧП.

Отметим, что завод «Точмаш-Прогресс» изготавливает оборудование для производства холодного асфальта и сухих строительных смесей.

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