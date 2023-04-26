Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 26 апреля 2023 года в начале восьмого часа произошло ДТП в среднем ряду ш. Космонавтов перед перекрестком с ул. Подлесной. Больших затруднений в движении авария не вызвала.

В Индустриальном районе к 08:00 пробки в 6-7 баллов фиксируется: на ш. Космонавтов от Западного обхода до развязки с ул. Промышленной и в обратном направлении от ул. 2-й Верховой до ул. Оверятской, ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, ш. Космонавтов от ул. Голева до ул. Плеханова, ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

В центре города затруднения в движении на ул. Попова в обоих направлениях между улицами Пушкина и Екатерининской.

Традиционные заторы в Мотовилихе: на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской, ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской.

Пробка формируется на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 26 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города хорошая - 27 км. Температура воздуха в этот час около +11 градусов, пасмурно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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