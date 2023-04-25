В Прикамье на пешеходном переходе сбили девочку на электросамокате

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае на пешеходном девочка-подросток попала под колеса автомобиля. О случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Девочка на электросамокате переходила дорогу, не спешившись, и ее сбила легковушка. На место происшествия выехали спасатели. Они оценили состояние пострадавшей и оказали ей первую помощь. На кадрах видно, что девочка находится в сознании и может самостоятельно сидеть.

Сотрудники МЧС остались с девочкой и дождались прибытия «скорой» в пожарной машине.

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