Реальная зарплата жителей Пермского края увеличилась на 2,5%

Фото: Даниил ОПАРИН

В Пермском крае среднемесячная номинальная зарплата за февраль 2023 года составила 50,6 тысяч рублей. Это на 14,3% больше, чем в феврале прошлого года. При этом реальная зарплата жителей региона за год увеличилась лишь на 2,5%, сообщает Пермьстат.

Самые высокие зарплаты в феврале были у тех, кто работает в финансовой и страховой сфере – 79,9 тыс. рублей, а также в сфере добычи полезных ископаемых – 72,2 тыс. рублей и сотрудников сферы информации и связи – 68,9 тыс. рублей.

Меньше всего в Пермском крае зарабатывают работники по операциям с недвижимостью – 29 тыс. рублей, сотрудники гостиничного бизнеса и общепита – 31,6 тыс. рублей, а также сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 32,7 тыс. рублей.

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