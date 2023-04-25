В Перми 27 апреля проведут расширенный прием семей участников СВО

Фото: правительство Пермского края

В Перми Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО на этой неделе организует расширенный прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Очный прием для родных и близких мобилизованных, контрактников и добровольцев состоится в четверг, 27 апреля, с 15.00 до 18.00 часов. Он будет проходить в здании Дома офицеров Пермского гарнизона на улице Сибирской, 59.

Консультации проведут специалисты Минтербеза, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка и военного госпиталя в Перми, а также судебные приставы и представители Отделения социального фонда России по Пермскому краю.

Напомним, Единый центр поддержки семей мобилизованных на площадке Дома офицеров начал свою работу 17 ноября прошлого года. Там можно получить социальную и юридическую помощь. Также в центре собирают гуманитарный груз для бойцов.

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