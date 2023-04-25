В Пермском крае ищут пропавшего 17-летнего подростка

Фото: Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» / ВКонтакте

В Пермском крае ищут пропавшего 17-летнего Игоря Ставских. Днем 23 апреля подросток ушел из дома по улице Спортивной в поселке Комсомольский Кунгурского округа и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59».

Приметы юноши: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. В день исчезновения он был одет в черную куртку, черные штаны с белыми лампасами и коричневые кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение молодого человека, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-958-244-12-84 – Юлия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65