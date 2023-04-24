Впервые с начала весны температура воздуха в Прикамье превысила +20 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае впервые с начала весны температуры воздуха достигла +20 градусов. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, в понедельник, 24 апреля, южные районы Прикамья оказались в очень теплой воздушной массе. При небольшой облачности там наблюдается интенсивный прогрев.
К 14.00 часам столбики термометров в Чернушке достигли отметки +21,1 . В Ножовке и Осе зафиксировано +20,1 . В аэропорту Большое Савино воздух прогрелся до +18 .
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65