Впервые с начала весны температура воздуха в Прикамье превысила +20 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае впервые с начала весны температуры воздуха достигла +20 градусов. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, в понедельник, 24 апреля, южные районы Прикамья оказались в очень теплой воздушной массе. При небольшой облачности там наблюдается интенсивный прогрев.

К 14.00 часам столбики термометров в Чернушке достигли отметки +21,1 . В Ножовке и Осе зафиксировано +20,1 . В аэропорту Большое Савино воздух прогрелся до +18 .

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