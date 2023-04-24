В Перми после зимы начали приводить в порядок памятники

Фото: администрация Перми

Скульптуры и памятники на улицах Перми начали приводить в порядок. Об этом рассказали в горадминистрации.

После зимы памятники отмывают водой и специальным щадящим химическим составом. После этого наносится гидрофобизирующий состав в виде воскового покрытия. Он помогает защитить памятники от осадков. Также при необходимости скульптуры штукатурят и ремонтируют.

Всего до конца мая в порядок приведут 38 объектов культурного наследия и более 70 объектов монументального искусства. В этом году работы начались с мемориала «Скорбящая» на Егошихинском кладбище и памятника воину-освободителю на улице Уральской.

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