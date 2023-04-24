В Перми 30 апреля в микрорайоне Гайва отключат воду из-за ремонтных работ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 30 апреля, жители микрорайона Гайва в Перми на целый день останутся без воды. С 10.30 будет отключен участок водопровода для замены запорной арматуры, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Воды не будет в домах на улицах Репина, 61, 63 – 76, Кабельщиков, 83, 85, 85а, 87, 87/1, 89, 89а, 95, Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78а, 88, 88а, 86, 84, 82/1, 82/2, 80/2, 80/1, 78/1, 78/2, 78/3, Луговского, 3, 134, 136, а также ЦТП по Репина, 63, 64, 71.

Восстановить подачу воды в указанных домах планируется вечером того же дня – после 19.00 часов. Жителям рекомендуется сделать необходимые запасы воды на период отключения. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 068 (со стационарного) или 2100-680.

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