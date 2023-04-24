Родные заживо сожженной женщины из Прикамья взыскали с виновника 2 миллиона 700 тысяч рублей

Приставы наложили арест на имущество виновника страшной трагедии, а потом взыскали всю сумму в пользу потерпевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать и дочь заживо сожженной жительницы Соликамска взыскали компенсацию морального вреда с виновника этого ужасного преступления.

В октябре 2021 года ранее неоднократно судимый житель Соликамска облил свою сожительницу смесью бензина с керосином и поджег. Женщина получила термические ожоги тела и скончалась в больнице.

В отношении виновника всего этого ужаса было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

У погибшей осталась дочь и пожилая мать, в пользу которых на основании вердикта присяжных заседателей была взыскана компенсации морального вреда, а также причиненный материальный ущерб.

- Исполнительные документы на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей поступили в отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. – Должника, который уже отбывал наказание, уведомили о возбуждении исполнительных производств. На его счета в банках был наложен арест и взыскана вся сумма задолженности.

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