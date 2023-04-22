В Перми женщина в розовой куртке вышла из дома и пропала

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края объявили розыск Татьяны Дубровских. 64-летняя женщина вышла из дома в Перми 19 апреля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы Татьяны Дубровских: рост 165 сантиметров, полное телосложение, волосы темно-каштановые, короткая стрижка, глаза карие.

Была одета в розовую куртку до колен и черные брюки. На ногах черные ботинки. С собой у нее была дамская сумочка.

Если вы видели эту женщину, позвоните инфоргам отряда по телефонам: 88122411427 или 89129842528.

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