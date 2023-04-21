В Перми с 1 мая улицу Карпинского закроют для трамваев

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 мая временно прекратится движение трамваев по улице Карпинского. Об этом рассказали в Гортрансе. Причиной станут строительные работы на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой.

Из-за ограничений трамваи №2 и №12 будут курсировать только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой станет «Стахановское кольцо». Трамвай №11 поедет по маршруту «Микрорайон Висим – Станция Пермь II» через улицу Революции. Трамваи №3, №4, №5, №6, №7 и №8 будут выходить на линию из депо «Красный Октябрь».

Чтобы компенсировать трамвайное сообщение, запустят дополнительный автобус №3 с литерой «К». Его пустят на участок от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа по улицам Стахановской, Карпинского, Столбовой, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Ленина и Комсомольскому проспекту. Также увеличат число автобусов на маршрутах №13 и №40.

Схема: Гортранс

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