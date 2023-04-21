В поликлиниках Прикамья появилась вакцина от клещевого энцефалита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край поступила вакцина от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Ее распределяют по медучреждениям.

О наличии вакцины в поликлинике по месту жительства нужно уточнять, позвонив в больницу. Всего ожидается 49 тысяч доз вакцины.

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в больницы с укусами клещей обратились 272 человека, в частности пострадали 69 детей. Два человека заразились клещевым энцефалитом.

Больше всего случаев зафиксировано в Перми — 48, Чайковском городском округе — 35, а также в Пермском муниципальном районе и ЗАТО Звездный — 33.

Отмечается, что в 137 случаях от клещей пострадали при посещении индивидуальных садов, в 42 — при посещении леса, в 52 — на придомовой территории частного сектора и в 41 случае — при посещении лесопарковых зон и других территорий.

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